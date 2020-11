FC Barcelone – Mercato : la résurrection de Messi passerait par un départ

Le FC Barcelone est 12e de Liga et Lionel Messi n'est plus que l'ombre de lui-même depuis quelques semaines. Ce week-end, lors de la défaite catalane sur le terrain de l'Atlético Madrid, l'Argentin a multiplié les pertes de balle. Une prestation condamnée par AS, notamment, qui en fait sa Une ce lundi.

Et sur RAC 1, c'est Marc Carmona, ancien coach de l'équipe Futsal du FC Barcelone, qui s'interroge sur la star et son avenir, alors que son contrat expire en juin. « Messi n'est pas bien, estime-t-il. Je suis convaincu qu'il redeviendra l'extra terrestre que l'on connait mais je doute que ce soit ici. » Et alors que Ronald Koeman est ciblé par la critique, lui aussi, Marc Carmona a tenu ces propos : « Le Barça a beaucoup de problèmes. La tendance ne changera pas avec un simple changement d'entraîneur. Le mal est plus profond. » A noter enfin que selon Sky Sports, Manchester City, intéressé l'été dernier, aurait renoncé à recruter Messi, jugé trop vieux et trop cher...