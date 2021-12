FC Barcelone - Mercato : la signature de Ferran Torres officialisée aujourd'hui ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Sauf retournement de dernière minute, Ferran Torres devrait être la première recrue du FC Barcelone lors du mercato hivernal. En effet, le club blaugrana et Manchester City ont trouvé un accord pour le transfert de l'ailier droit espagnol, qui est estimé entre 45 et 55 millions d'euros. Et selon les informations d'ESPN, l’officialisation de la signature Ferran Torres au Barça serait imminente. Elle pourrait donc tombée ce dimanche.

Inminente anuncio del fichaje de Ferran Torres x el @FCBarcelona_es… — moisESPN (@moillorens) December 26, 2021