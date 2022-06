FC Barcelone - Mercato : la vérité éclate dans le dossier Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le mercato estival a commencé depuis plusieurs jours. Au FC Barcelone, les dirigeants veulent recruter plusieurs joueurs par poste cet été. En attaque, Robert Lewandowski est la priorité absolue des dirigeants pour la saison prochaine. Évidemment, d’autres joueurs ont aussi été associés au club catalan pour une arrivée cet été, notamment Bernardo Silva. Cependant, on connaît la vérité dans ce dossier !

Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone n’a entamé aucune discussion avec Manchester City pour le milieu offensif portugais. Son arrivée au sein du club catalan est liée à un départ de Frenkie de Jong vers Manchester United. Pour libérer son joueur, Manchester City demande entre 85 et 90 millions d’euros. Le joueur est lui d’accord pour quitter l’Angleterre et relevé un nouveau défi.

Bernardo Silva situation. Barcelona are not yet in official talks with Man City, as it depends on de Jong sale - also, City want around €85/90m but Bernardo would be open to leave. 🇵🇹 #FCB



He was the main name discussed in meeting between Laporta & Mendes few days ago. ⤵️ https://t.co/5RFk0nsz73