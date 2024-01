FC Barcelone Mercato : la vérité tombe dans le dossier Kalvin Phillips

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce lundi, Fabrizio Romano fait le point sur le dossier Kalvin Phillips. Le milieu de terrain anglais va bien quitter Manchester City cet hiver, certainement pour rejoindre West Ham. Son choix premier était le FC Barcelone mais il s'avère que les Blaugranas n'ont jamais formulé d'offre aux champions d'Europe. Et pour cause : Sport rappelle que le fairplay financier bloque toujours la plupart des opérations onéreuses du club catalan. Et Phillips, avec son salaire anglais, ne cadrait pas avec les finances barcelonaises.

Le Barça n'est pas sorti de sa galère financière

Sport assure en tout cas que le Barça était réellement intéressé par l'ancien joueur de Leeds United, formé par Marcelo Bielsa. Xavi et sa direction étaient convaincus qu'il aurait pu être cette sentinelle qui fait défaut à l'équipe depuis le départ de Sergio Busquets l'été dernier. Frenkie De Jong joue ce rôle depuis que l'échec Oriol Romeu est avéré mais il n'a pas les qualités défensives de l'ancien international espagnol. Phillips aurait pu faire l'affaire mais le Barça n'est pas encore sorti de sa galère financière.

