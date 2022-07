FC Barcelone - Mercato : Laporta a bouclé l'arrivée de ces deux solides recrues

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Au FC Barcelone, le mercato estival se poursuit. Marqué, on le sait, par la volonté de réaliser des coups et de se mettre en conformité avec les règles sur le plan économique. Il faut, et faudra, donc vendre dans les prochaine semaines, le départ de Frenkie de Jong étant de plus en plus souvent évoqué (Manchester United).

Reste que le président Laporta n'est pas inactif dans le sens des arrivées. Et q'une feuille de route, assez claire, lui a été communiquée par son entraîneur, Xavi. Outre le dossier Lewandowski, complexe, deux recrues auraient déjà été enrôlées sans que cela soit encore officiel. Il s'agit de Franck Kessié et de Andreas Christensen, ce qui ne manquera pas de soulager l'arrière-garde catalane.

Une information donnée par le crédible Fabrizio Romano qui assure que tout ça n'est qu'une question de temps. Ne reste plus que la double officialisation.

Both Franck Kessié and Andreas Christensen have all paperworks signed with Barcelona, contract are ready - Barça told them and agents weeks ago that there will be no issue. ✅🔵🔴 #FCB



Just a matter of time for the official statements.