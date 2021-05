FC Barcelone – Mercato : Laporta a six idées en tête pour reconstruire autour de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

S'il prévoit un vaste coup de balai dans l'effectif du FC Barcelone avec une dizaine de départs (parmi lesquels Griezmann, Umtiti, Dembélé, Pjanic, Alba, Piqué ou encore Busquets), Joan Laporta n'a pas prévu de « massacrer » l'équipe entourant son joyau Lionel Messi sans amener quelques noms en renfort.

Quatre arrivées presque effectives...

Bien qu'il ait, pour raisons économiques, abandonné la piste Erling Haaland (Borussia Dortmund), le nouveau boss du Barça a déjà quelques idées d'incorporations. Comme le rapporte El Chiringuito, les arrivées les plus probables sont celles des trois joueurs libres Memphis Depay (OL), Sergio Agüero (Manchester City) et Eric Garcia (Manchester City) ainsi que l'arrivée définitive d'Emerson (en co-propriété avec le Bétis Séville) pour renforcer le couloir. Mais Laporta envisage aussi un gros coup en plus de la prolongation de Lionel Messi...Sauf que le gros coup, il souhaite le faire en défense centrale !

… Et un énorme coup derrière

Pour ce poste devenu sensible au Barça, où quelques jeunes se sont affirmés cette saison (Mingueza, Araujo), Joan Laporta aurait deux idées en tête : Matthijs De Ligt (Juventus de Turin) et Aymeric Laporte (Manchester City), lequel vient justement d'accéder à la nationalité espagnole pour pouvoir disputer l'Euro avec la Roja. Deux dossiers qui s'annoncent particulièrement onéreux.