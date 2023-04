FC Barcelone - Mercato : Laporta a soufflé un buteur du calibre de Lewandowski au Real Madrid !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone ne travaille pas que sur la piste de Lionel Messi en vue du mercato estival. Selon le Daily Mail indique ce matin que Roberto Firmino, en fin de contrat l’été prochain, aurait d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club catalan ! En manque de temps de jeu du côté des Reds, qui plus est depuis les arrivées de Diogo Jota, Cody Gakpo et Darwin Nunez, l’international brésilien (31 ans) viendrait ainsi apporter une vraie concurrence à Robert Lewandowski au poste de numéro 9.