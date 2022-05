FC Barcelone - Mercato : Laporta a touché le jackpot pour faire avancer le recrutement !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a réalisé une saison blanche. Mais depuis l’arrivée sur le banc de Xavi, les Blaugrana retrouvent des couleurs et devront vite oublier cette saison 2021-2022. Pour cela, l’entraîneur du Barça veut changer beaucoup de choses lors du mercato estival et attend au moins 8 recrues.

El Chiringuito a fait savoir hier que Xavi avait fixé ses attentes aux dirigeants du club catalan pour le mercato estival.

Ainsi, l’entraîneur espagnol souhaite recruter un gardien, deux défenseurs latéraux (droit et gauche), un défenseur central, deux milieux centraux et deux attaquants pour finir. Avec huit recrues espérées et sept postes différents à couvrir, le coach du FC Barcelone sera-t-il entendu par le président Joan Laporta ? Possible que oui.

Selon As, la qualification pour la prochaine Ligue des champions a apporté une manne financière rondelette pour faire avancer le recrutement : 70 millions d’euros. A ce total, 18 millions d’euros pourraient être ajoutés si le Barça termine la saison à la deuxième place de Liga en égard au market pool. Sans compter les 275 M€ fournis par Spotify sur les quatre prochaines saisons et l’éventuel apport du fonds CVC...

👋🏼 BUENOS DÍAS 👋🏼



🗞🐢Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizMartes pic.twitter.com/tvkXVteOgp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2022

Pour résumer La qualification du FC Barcelone pour la prochaine Ligue des champions a apporté une manne financière rondelette pour faire avancer le recrutement au mercato estival. Xavi doit se frotter les mains avec huit recrues déjà ciblées.

Bastien Aubert

Rédacteur