FC Barcelone – Mercato : Laporta a trouvé comment se payer la folie Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

S'il a récupéré un FC Barcelone en grande difficulté économique, Joan Laporta ne compte pas se laisser abattre. Au contraire, le nouveau boss catalan entend mener une politique de recrutement très agressive à l'été 2021 pour finir de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat. Depuis sa nomination début mars, l'entrepreneur barcelonais n'a qu'une idée en tête : s'attacher les services d'Erling Haaland (Borussia Dortmund).

Laporta et Koeman se sont entendus sur un gros départ

Pour mener à bien sa bataille de « millionnaires » face aux deux Manchester, à Chelsea, au Bayern et au Real Madrid, Joan Laporta a déjà commencé à rédiger un plan d'action. Plan d'action qui ne passe pas seulement par son amitié avec l'agent du Norvégien Mino Raiola puisqu'il faudra convaincre Dortmund de lâcher sa pépite contre un très gros chèque. En plus de souscrire de nouvelles obligations et de solliciter un emprunt pour dégager des liquidités, le nouveau président du Barça va également mener un coup de balai au sein des recrues estampillées Bartomeu. Un départ est déjà acté.

Selon ABC Sport, Joan Laporta s'est déjà entretenu avec l'entraîneur Ronald Koeman, qu'il compte laisser en poste, pour faire valider certains départs. Il aurait notamment été convenu d'une liste de joueurs indésirables. Tout en haut de celle-ci figure le brésilien Philippe Coutinho (28 ans), invité à quitter la Catalogne cet été malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023.