FC Barcelone – Mercato : Laporta accélère son dégraissage, trois indésirables sur le départ

Si le FC Barcelone se veut ambitieux dans son recrutement, les Blaugranas seraient quand même bien inspirés de se séparer de quelques joueurs en vue d'inscrire ses renforts de l'été (Lewandowski, Raphinha, Koundé...) en Liga. Un dégraissage qui est en train de s'accélérer sur les joueurs restés à quai en Catalogne.

Le départ d'Oscar Mingueza au Celta Vigo est acté. Le Barça l'a officialisé il y a quelques minutes. Le défenseur va quitter le Barça contre un chèque de 2,5 M€ et s'engager pour quatre saisons avec le club galicien.

De son côté, Sport assure que le FC Barcelone est sur le point de trouver un accord avec l'attaquant danois Martin Braithwaite pour la résiliation de ses deux dernières années de contrat. L'ancien Toulousain et Bordelais devrait s'engager dans la foulée avec un autre club de Liga. Probablement Getafe ou le Rayo Vallecano.

Enfin, si l'on en croit Mundo Deportivo, Riqui Puig (milieu, 22 ans) est aussi sur le point de plier bagage. L'ancienne pépite de la Masia a des touches en MLS. Il pourrait notamment rejoindre le Los Angeles Galaxy qui lui a formulé une offre de contrat de trois saisons.

