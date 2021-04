FC Barcelone - Mercato : Laporta active un levier financier pour garder Messi… et ramener Neymar ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Joan Laporta a surpris en affirmant publiquement qu'il n'était pas contre le projet de Super League. Et pour cause ! Le FC Barcelone va accuser des pertes de l'ordre du milliard d'euros alors les 350 M€ garanties à tous les participants de la compétitions étaient les bienvenus. Surtout que le nouveau président veut conserver Lionel Messi et que pour cela, il faut réaliser un gros recrutement…

Entre 200 et 260 M€ récoltés

Heureusement pour lui, il demeure un dernier levier à activer. Et le plus dingue, c'est que ce levier, c'est son prédécesseur, le très critiqué Josep Maria Bartomeu, qui en a eu l'idée ! Le fameux projet Barça Corporate, qui permettrait à des sociétés d'exploiter la licence FC Barcelone dans quatre domaines bien définis (Barça Academy, Barça Innovation Hub, Barça Licensing et Merchandising (BLM), Barça Studios), pourrait rapporter très gros. El Mundo Deportivo explique que trois sociétés ont offert entre 200 M€ et 260 M€ pour acquérir la moitié des droits (le club gardant l'autre).

Cette manne serait la bienvenue pour prolonger Lionel Messi, donc, même s'il semblerait que le contrat de trois ans qui sera proposé à l'Argentin comprendra une grosse réduction salariale. Mais elle servira surtout à attirer les grands joueurs que le sextuple Ballon d'Or attend pour espérer redevenir protagoniste en Champions League. Et par exemple le retour de son ami Neymar, pour lequel il milite depuis 2017 et son transfert au PSG.