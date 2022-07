FC Barcelone - Mercato : Laporta annonce d’autres recrues, un talent de L1 ciblé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone s’est refait une petite santé financière en activant les fameux leviers mis en place par Joan Laporta. Le deuxième, d’un montant d’environ 3330 M€, va ainsi être acté sous peu et devrait permettre de ferrer d’autres recrues pour la suite du mercato. Si Andreas Christensen, Franck Kessié, Raphinha et Robert Lewandowski ont déjà posé leurs valises au Barça, le président blaugrana est en effet persuadé que d’autres renforts vont venir étoffer l’effectif de Xavi sous peu.

« Mon rêve est que le Barça redevienne une référence mondiale et nous y travaillons. Nous y parvenons, mais nous devons travailler encore plus. Le foot n'attend pas. Vous devez le faire maintenant. Avec Dembélé, Raphinha, Lewandowski, Kessié, Auba, Ferran. Je pense que Mateu Alemany et Jordi Cruyff font du bon boulot, a-t-il déclaré depuis Miami, dans des propos relayés par Marca. Il est temps maintenant de travailler sur la défense. Xavi nous a orientés vers une série de joueurs et j'espère que les Culés pourront vivre quelques joies supplémentaires. »

Pour mémoire, l’une des principales priorités pour le renforcement de l’arrière-garde du Barça se nomme César Azpilicueta (Chelsea). De son côté, Sport affirme que le latéral gauche de l’AS Monaco Caio Henrique serait également dans le viseur du FC Barcelone.