FC Barcelone - Mercato : Laporta annonce la présentation de 2 stars cette semaine !

FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les supporters du FC Barcelone ont eu très peur pour le mercato de leur club. On leur avait promis Erling Haaland, le Norvégien a pris le chemin de Manchester City. On leur a promis des moyens, mais Javier Tebas n'a cessé de rappeler que le FCB devait d'abord vendre avant d'acheter. Et finalement, le deal avec le fonds de pension américain a permis de débloquer pas mal de choses, lui qui a rapporté plus de 200 M€ au club.

Après avoir officialisé l'arrivée de Raphinha moyennant 57 M€ en provenance de Leeds, le géant catalan est sur le point de finaliser la prolongation d'Ousmane Dembélé. D'ailleurs, Joan Laporta a déclaré ce mercredi que les deux ailiers seraient présentés cette semaine, ce qui montre que le Français devrait signer son nouveau contrat dans les prochains jours. Il faudra ensuite se poser la question de l'intérêt d'avoir deux joueurs d'un tel talent pour le même poste...