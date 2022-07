FC Barcelone - Mercato : Laporta lâche une bombe sur Dembélé et préfère ne rien dire pour Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

"Xavi nous a demandé Kessié en premier, on a accompli son désir."

"Il est joueur du club, il n’est pas à la vente même s’il y a des offres."

"Il n'y a pas de date fixée. Nous ne pouvons toujours pas enregistrer. Nous demandons aux joueurs d’attendre. Une offre a été faite à Dembélé, ils disent que ça n'atteint pas leur niveau mais ils veulent continuer à parler. Si Ousmane accepte, ça sera selon une offre qui nous intéresse. Sinon, il ne restera pas. Et ça vaut pour tout le monde."

"C’était prévu. On a parlé du mercato mais je n’entre pas dans les détails. C’est toujours bien de parler avec lui."

"Nous ferons d'autres ajouts planifiés que nous ferons lorsque cela sera possible de les inscrire. Je demande aux gens de croire au travail que nous faisons."

🗣 @JoanLaportaFCB: ❝We welcome Kessie and all of his family to the club. We are very happy with this signing❞ pic.twitter.com/HWNzB2DgSO