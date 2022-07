FC Barcelone - Mercato : Laporta annonce ses deux premières recrues et fait le point sur les dossiers Dembélé, Raphinha et Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les arrivées de Kessié et Christensen

"Nous présenterons Franck Kessié mercredi et Andreas Christensen jeudi."

La prolongation de Dembélé

"Il restera s'il accepte les conditions du club."

Raphinha

"Nous avons parlé avec Leeds. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres clubs qui veulent Raphinha et font leurs propositions. Il veut venir."

Lewandowski

"C’est un grand joueur mais il appartient au Bayern Munich. Je préfère ne rien dire pour le moment."

Le possible départ de De Jong

"Plein de clubs veulent Frenkie De Jong, pas que Manchester United. On ne veut pas le vendre et il veut rester. Frenkie est considéré comme l’un des meilleurs milieux du monde par tous les experts. On est heureux de l’avoir."

Pour résumer Kessié, Christensen, Dembélé, Raphinha, Lewandowski, de Jong... le président du FC Barcelone Joan Laporta, s'est exprimé sur les dossiers chauds du club blaugrana devant la presse espagnole.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life