FC Barcelone - Mercato Laporta appelé à la rescousse pour sauver le dossier Messi

FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

La prolongation de Lionel Messi n'est toujours pas actée, alors que ça fait 21 jours qu'il est libre et qu'il s'est déjà mis d'accord sur un nouveau bail. Cela parce que le FC Barcelone ne parvient pas à faire suffisamment baisser sa masse salariale, soit en vendant des joueurs, soit par le jeu des renégociations de contrat. D'ailleurs, un dossier très sensible va être repris en mains par Joan Laporta car son second, Mateo Alemany, se heurte à un mur.

Ce mur est constitué de quatre tauliers du vestiaire, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto et Sergio Busquets. Les agents de ces joueurs ont pour le moment repoussé les deux propositions du Barça pour baisser leur salaire. L'une d'elles leur offrait une prolongation en échange, ce qui fait qu'ils auraient touché la même somme au final. D'après le quotidien espagnol Sport, les dirigeants barcelonais "se heurtent à un mur", ce qui va nécessiter l'intervention de Joan Laporta en personne. Le dossier Messi en dépend.

#FCB 🔵🔴#NoticiaSPORT 🔴



❌Las reuniones con los agentes de los capitanes, infructuosas



🛬 El regreso de Laporta de Israel podría facilitar una nueva reuniónhttps://t.co/iMNmqPMndH — Diario SPORT (@sport) July 21, 2021