FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta aurait pu retenir Messi !

FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Dans une heure, Lionel Messi dira au monde entier ce qu'il s'est réellement passé ces derniers jours concernant sa vraie fausse prolongation au FC Barcelone. Peut-être accusera-t-il d'autres personnes, peut-être se contentera-t-il de remercier la terre entière pour son extraordinaire cycle sous le maillot blaugrana. Mais plus les jours passent, plus les langues se délient, plus il devient évident que la non-continuation de l'Argentin au Barça est un vrai choix de Joan Laporta, certes conditionné par les difficultés économiques du club.

La Vanguardia révèle ce dimanche qu'une réunion a eu lieu courant juillet au domicile de Laporta entre les dirigeants du Barça et le patron de la Ligue, Javier Tebas. Ce dernier venait pour présenter le plan du fonds d'investissement CVC, qui comptait acheter 10% des droits de la Liga pour 50 ans moyennant 2,7 milliards d'euros. Ce jour-là, Tebas a assuré à Laporta qu'il pourrait valider la prolongation de Messi s'il acceptait cet accord car l'argent serait versé immédiatement. Le président barcelonais était alors partant. Mais après réflexion, il s'est rendu compte qu'il serait perdant financièrement sur le long terme. D'où le revirement de situation, d'où la non-prolongation de Messi, d'où sa phrase concernant sa volonté de ne pas "hypothéquer le futur du FCB"… Laporta a pris une décision qui a marqué l'histoire de son club. Très décriée aujourd'hui mais peut-être encensée demain…

