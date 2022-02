FC Barcelone - Mercato : Laporta balance sur Dembélé et fait plusieurs révélations lunaires

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C’est en fin de matinée que Joan Laporta est arrivé en conférence de presse pour donner des détails de la gestion Bartomeu, qui a contribué à mettre le FC Barcelone en péril avant son arrivée début 2021. Accompagné notamment d’un avocat en droit pénal des affaires, Laporta a fait quelques annonces de taille au lendemain de la clôture du mercato hivernal.

« Notre board connait désormais la situation qu'on avait en mars. On a fait une enquête pour cela et des opérations très douteuses ont été détectées. Elles ont fait l'objet d'une enquête. Une agence a enquêté et a vu des paiements injustifiées, disproportionnées, a-t-il déploré. On a prévenu la justice de tous ses éléments pour défendre les intérêts du club. On le fait car les socios ont le droit de connaître ce qu'ils ont fait lorsqu'ils dirigeaient le club. On ne veut pas être complice de cela. » Le président du Barça n’a pas hésité à en dire plus sur les manœuvres utilisées par son prédécesseur en termes de commissions et transferts douteux.

« On s'imaginait une situation économique mauvaise mais ça a dépassé tous nos entendements, a-t-il poursuivi. Il y a des paiements sans cause, disproportionnés... Des contrats simulés... Le Parquet déterminera qui est coupable, nous voulons que les faits soient clarifiés. Il y avait un modus operandi récurrent pour éviter les contrôles internes. Ils ont endetté le club sans passer par l'Assemblée Générale. On parle de millions d'euros, des commissions complètement hors marché, c'est inexplicable. »

Par ailleurs, Laporta a évoqué le mercato. Notamment le dossier Ousmane Dembélé (24 ans). « On lui a fait une belle offre économique mais il voulait une meilleure offre encore. Quand on a dit qu'on était suffisamment bonne, ça s'est bloqué. L'agent n'a pas voulu répondre durant des semaines, a-t-il affirmé. On lui a proposé deux offres de clubs qui étaient excellentes, il a refusé. C'est surprenant. Il a préféré rester ici pendant six mois. Ce n'est pas bon pour lui ni pour nous. Le prolonger nous aurait donné plus de marge pour travailler facilement durant ce mercato. On veut construire une équipe compétitive mais Dembele ne sera pas là l'année prochaine. Il a un accord avec un autre club, en tout cas son agent l'a sous-entendu. Nous, on agira dans l'intérêt du club. »

Laporta:"La masse salariale a été réduite de 159 millions. Et nous devons féliciter les dirigeants car ils font un excellent travail pour réduire cette masse salariale à des proportions raisonnables" — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) February 1, 2022