FC Barcelone - Mercato : Laporta charge Dembélé

Les mots pour le dire. Qui traduisent assez bien le sentiment du président du FC Barcelone, Joan Laporta, au sujet d'Ousmane Dembélé, qui n'a pas prolongé au club et qui devrait finir la saison en Catalogne.

Il y a quelques minutes, l'homme fort du club a tenu à dire ceci. "On a proposé à Dembélé une prolongation, avec une très bonne offre. Il s'est ensuite avéré que c'était une question financière, qu'il en demandait plus. […] Son agent n’a rien dit. Nous avons fait de notre mieux. […] Nous lui avons fait deux propositions, toutes les deux bonnes. Nous sommes très surpris qu'il n'ait pas accepté. La dernière venait d'un club anglais et il n’a pas voulu. Il a préféré rester ici six mois. Ce n'est bon ni pour lui, ni pour le club. […] On pense qu'il a un accord avec un autre club. C’est ce que son agent a insinué."

Ambiance.