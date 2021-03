FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta cible 3 recrues pour Messi, le Real Madrid est furax !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

SPORT : « Laporta commande déjà »



SPORT fait sa Une du jour sur Joan Laporta, nouveau président déjà sur le pied de grue au FC Barcelone. Le journal catalan explique qu’il a comme première mission de prolonger Lionel Messi et de redorer rapidement le blason de la maison blaugrana en recrutant dès le mercato estival.

MUNDO DEPORTIVO : « Mains à l’œuvre »



Après s’être réuni avec l’effectif et Ronald Koeman, Laporta entend booster le secteur sportif et va nommer Mateu Alemany en ce sens. L’ancien du Valence FC, considéré comme un cador en Espagne, aura pour mission de recruter trois joueurs pour convaincre Messi de rester en juin : David Alaba, Sergio Aguëro et Eric Garcia !

AS : « La lutte peut commencer »

AS met en couverture la bataille qui a déjà commencé avec le retour de Laporta au FC Barcelone. Selon le quotidien madrilène, il va tenter de torpiller les dossiers Alaba (voir plus haut) mais aussi Erling Haaland, dont l’agent est proche du nouveau président du club catalan. « Le Real Madrid est préoccupé par l’arrivée de Laporta », ajoute Eduardo Inda.

MARCA : « Le final de Liga se réchauffe (comme toute la vie) »

Marca mise sur le sportif et rappelle que le sprint final de Liga est de plus en plus chaud, eu égard aux dernières polémiques arbitrales dans le derby madrilène entre l'Atlético et le Real (1-1). Laporta est aussi mis à l’honneur, avec un optimisme déjà affiché dans le dossier Messi.