FC Barcelone - Mercato : Laporta drague un ancien talent gâché du Real Madrid

Le FC Barcelone a doublé presque tous ses postes cet été. Deux manquent encore à Laporta pour compléter son incroyable armada : les deux latéraux. Le plan initial était de réaliser une opération bon marché en recrutant Marcos Alonso à gauche, et Cesar Azpilicueta à droite. Espagnols, peu coûteux, et expérimentés, les deux joueurs avaient tout du bon coup. Cependant tout ne s'est pas passé comme prévu. Chelsea pensait s'offrir Lewandowski, puis Dembele, puis Raphinha, et avait même un accord avec Séville pour Jules Kounde mais les Catalans leur ont chipé toutes leur cible, une chose qui commence à agacer les Blues.

Marcos Alonso de plus en plus incertain, Reguilon est le plan B

Pour cette raison, les Londoniens pourraient bloquer les transferts des deux joueurs pour se venger du Barça. Laporta songe donc à un plan B et pourrait s'intéresser à un ancien rival, Sergio Reguilon. Selon As, l'agent du joueur aurait dîné avec Mateu Alemany et Jordi Cruyff le 19 juillet dernier à Miami pour parler du latéral espagnol. Le défenseur des Spurs est une option envisagée comme plan B malgré son attachement profond au Real Madrid. Les Barcelonais ne seront une nouvelle fois pas les seuls sur le dossier puisque le FC Séville, qui l'avait accueilli en prêt, pense aussi à Reguilon, et le Real dispose toujours d'une clause de rachat à 40 millions d'euros sur son ancien arrière gauche, barré à l'époque par Marcelo à son poste.