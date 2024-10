FC Barcelone Mercato : Laporta entretient le fantasme Haaland

Si le FC Barcelone a encore aujourd’hui beaucoup de mal à inscrire ses nouvelles recrues du fait de la gestion de ses précédents dirigeants et du fair-play financier espagnol, cela n’empêche pas Joan Laporta de rêver. Alors que le Barça redresse petit à petit sa situation et pourra même payer ses dettes Covid à ses anciens joueurs (Messi, Busquets, Alba, etc.) en 2025, l’idée d’un renfort bling-bling n’a pas quitté l’esprit du président.

Haaland au Barça en 2025 ou 2026 ?

En effet, si l’on en croit SPORT, Joan Laporta aimerait bel et bien remettre le Barça un peu de lumière face aux gros coups du Real Madrid en bouclant une signature médiatique avant la fin de son mandat. L’ex-avocat a une idée en tête : Erling Haaland (Manchester City, 24 ans).

Disposant d’une grande relation avec l’agente du norvégien Rafaela Pimenta, la remplaçante de Mino Raiola, Joan Laporta va tenter sa chance à l’été 2025 au moment du véritable changement de cycle des Citizens … ou au plus tard à l’horizon 2026.

