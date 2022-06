FC Barcelone - Mercato : Laporta et le Barça se prennent un sud signé Tebas

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'état sera chaud au FC Barcelone. Car il faut trouver des solutions, et notamment économiques, pour que le club se refasse une santé au niveau de sa masse salariale et puise, une fois les économies accomplies, recruter intelligent. Les noms ne manquent pas, on le sait, mais il est une évidence que rien ne bouge à l'heure actuelle et que Joan Laporta travaille au quotidien pour trouver des solutions.

Javier Tebas, qui ne manque jamais une occasion d'en rajouter sur tous les dossiers sensibles, est une fois encore revenu sur la situation actuelle du club catalan. En faisant la leçon. Extrait de propos tenus ce jour par le patron de la Liga espagnole.

"Ils savent ce qu’ils ont à faire. De janvier à juin, il n’y a pas eu beaucoup de changements, ils savent ce qu’ils doivent faire pour faire venir des joueurs. J’espère qu’ils s’en sortiront bien, parce que nous n’aimons pas leur situation, pas même au niveau des médias. Mais si le Barça active certains accords, alors ils pourront recruter cet été. Le club n'est pas ruiné. Ils ont plutôt bien structuré la dette."

Benjamin Danet

Rédacteur