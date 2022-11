FC Barcelone - Mercato : Laporta et Xavi vont devoir faire une croix sur ce départ à 20 M€

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On l'aura compris, malgré tous les leviers actionnés par Joan Laporta l'été dernier, la situation financière du FC Barcelone demeure compliquée. Elle est notamment plombée par les salaires conséquents des tauliers du vestiaire, et ce malgré le départ en retraite précipité de Gerard Piqué. A cause de cela, le club enfreint les règles du fair-play financier imposé par la Liga et ne devrait pas pouvoir recruter en janvier. Sauf s'il vend. Et l'un des principaux candidats au départ se nomme Franck Kessié.

Arrivé l'été dernier après avoir honoré sa dernière année de contrat à l'AC Milan, le milieu de terrain ivoirien ne parvient pas à s'imposer dans l'entrejeu catalan. Xavi ne le fait jouer que quand il veut ajouter du muscle pour défendre un résultat ou dans des matches sans enjeu. Une situation qui a alerté de nombreux clubs anglais et même l'Inter, qui propose de le "rapatrier" en Lombardie. En Premier League, Fulham était prêt à payer 19 M€ en janvier pour l'attirer. Mais ce sera peine perdue. Selon El Mundo Deportivo, Kessié est catégorique : il ne veut pas partir au bout de seulement six mois. Il veut aller au terme de la saison et essayer de faire changer d'avis Xavi. Et tant pis pour la belle rentrée d'argent que son départ aurait engendrée...