FC Barcelone - Mercato : Laporta fait une première crasse au PSG avec Messi

Avant-hier, l'émission espagnole El Chiringuito expliquait que Kylian Mbappé était plus proche du Real Madrid que d'une prolongation au PSG car il avait eu vent d'un transfert imminent dans la capitale. Les dirigeants parisiens songeraient en effet à recruter Sergio Agüero, en fin de contrat à Manchester City, pour mieux attirer Lionel Messi, dont il est très proche. Ce qui ferait quatre grand attaquants pour au mieux trois places, un scénario qui ne plairait que moyennement à Mbappé.

Les supporters du Barça ne sont pas pour

L'information ne semblait pas vraiment en être une car on voyait mal Leonardo recruter deux joueurs, certes très forts mais ayant aussi largement passé la trentaine. Et ce même si la thèse de la formation d'un clan argentin (Di Maria et Paredes sont déjà sur place) pourrait effectivement permettre à Messi de s'épanouir à Paris.

Mais voilà que ce mercredi, les médias espagnols annoncent que le FC Barcelone a eu la même idée que le PSG ! Joan Laporta envisagerait de faire venir Agüero pour convaincre Messi de prolonger. Ce serait en outre une sacrée crasse faite à un club ennemi depuis que le Qatar s'est fâché avec le Barça. Néanmoins, la piste Agüero est loin de faire l'unanimité chez les supporters catalans. Ceux-ci ne comprennent pas pourquoi le club a laissé filer Luis Suarez, 34 ans, si c'est pour prendre un Kun âgé de 32 ans…