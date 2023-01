FC Barcelone – Mercato : Laporta fixe le prix de départ pour Raphinha

L’été dernier, le Barça a fait une folie en signant Raphinha en provenance de Leeds pour une somme aux alentours des 60 millions d’euros. Malgré des débuts difficiles avec les Catalans, l’attaquant brésilien garde la cote en Premier League ou Arsenal aimerait le signer selon la presse anglaise.

Cependant, pour recruter le joueur, les Gunners risque de devoir lâcher un sacré billet ! Selon les informations de Sport, le président barcelonais, Joan Laporta aurait fixé le prix départ de Raphinha (en contrat jusqu’en juin 2027, ndlr) à 100 millions d’euros. Si l’ancien du Stade Rennais ne devrait pas partir du Barça cet hiver, les Catalans pourraient bien libérer le joueur en cas de grosses offres l’été prochain. Un dossier à suiveiller !

🚨 Arsenal are planning to check the situation of Barcelona's Brazilian player Raphinha.🇧🇷 🔴#AFC 🔵#ForçaBarça pic.twitter.com/OShlAuJWrJ