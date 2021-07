FC Barcelone - Mercato : Laporta maltraite le chouchou de Messi, danger sur sa prolongation ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si Joan Laporta voulait marquer des points avec Lionel Messi au sujet de sa prolongation, c’est raté. En maltraitant son chouchou Ilaix Moriba, As fait savoir que le président du FC Barcelone a même entamé son moral.

Et pour cause : le Barça a l’intention de mettre le jeune milieu de terrain au placard en raison de sin refus de prolonger ! Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur de 18 ans n’a toujours pas donné suite aux négociations et préfère se focaliser sur son retour de blessure.

Sauf que les dirigeants du Barça ne croient pas à cette version et lui ont non seulement fermé la porte de l’équipe fanion (où il s’éclatait avec Messi) mais aussi l’accès à la réserve qui jouera un amical cet après-midi devant L’Escala. Toujours d’après le quotidien madrilène, Moriba pourrait donc quitter le FC Barcelone cet été. S’il dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros, le club catalan serait prêt à écouter des offres à partie de 30 M€.

