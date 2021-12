FC Barcelone - Mercato : Laporta obsédé par Haaland et le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Beaucoup s'interrogent sur le forcing réalisé par Joan Laporta pour attirer Erling Haaland en Catalogne. Après tout, les caisses blaugrana sont vides et le Norvégien ne colle pas vraiment au stéréotype du joueur du Barça. Il ressemble davantage à un Zlatan Ibrahimovic qui a échoué dans les grandes largeurs en Catalogne. Pourquoi donc cette volonté du président du FCB de le faire venir ?

Marca l'a expliqué et c'est très simple : Laporta est terrifié à l'idée de voir Haaland débarquer au Real Madrid, qui compte déjà Vinicius Jr et Karim Benzema dans ses rangs, et qui s'apprête à accueillir Kylian Mbappé. Ce quatuor de rêve pourrait tout dévaster, en Espagne comme en Europe, pour les années à venir. Et reléguer de fait le Barça à un rôle de faire-valoir. Un peu à l'image de ce qu'a fait ce même Barça avec le Real quand il s'appuyait sur la MSN. Laporta ne veut pas voir ce cauchemar se concrétiser. Voilà pourquoi il est prêt à prendre tous les risques pour recruter Haaland…

El presidente azulgrana mira con inquietud la llegada de Mbappé, pero con la del noruego entra en pánico y lucha por no ver a Haaland en el Real Madrid https://t.co/QpwQD6L7GI — MARCA (@marca) December 26, 2021