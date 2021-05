FC Barcelone - Mercato : Laporta offre deux cadeaux à Messi pour le pousser à prolonger

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lionel Messi arrive en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone. Dans le viseur du Paris Saint-Germain, la Pulga n'a pas encore pris de décision pour son avenir. Mais Joan Laporta fait des pieds et des mains pour le convaincre de prolonger.

Sergio Agüero Credit Photo - Icon Sport

Désireux d'offrir à la star argentine l'équipe la plus compétitive possible, le président blaugrana est sur le point de finaliser les arrivées de Sergio Agüero et Memphis Depay, tous deux libres cet été.

Selon les informations de Sky Sports, l'avant-centre de Manchester City va signer un contrat de deux ans avec le Barça et rejoindra la Catalogne après la finale de la Ligue des Champions tandis que l'attaquant de l'Olympique Lyonnais va s'engager jusqu'en 2023 ou 2024 avec les Culers. Deux renforts qui devraient pousser Lionel Messi à rester dans son club de toujours.

Sergio Agüero is set to accept Barcelona contract bid until June 2023, salary lower than €10m - he hopes to complete last details and sign after the UCL final, it’s up to Barça board. 🇦🇷 #FCB



Barça also confirmed to Depay they’re offering him a contract until 2023 or 2024. 🇳🇱 https://t.co/BPVr4sDEQb