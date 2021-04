FC Barcelone – Mercato : Laporta pilonne déjà un premier renfort promis à Koeman

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Arrivé à la présidence du FC Barcelone début mars, Joan Laporta a des idées très claires sur le futur de son club. Désireux de couper avec l'ancienne administration Bartomeu, le nouveau boss veut à nouveau faire rêver les Socios et si Ronald Koeman n'est pas menacé sur le banc, certaines des recrues qui lui étaient promises sont déjà sur la sellette.

L'offre pour Eric Garcia revue à la baisse

En octobre dernier et cet hiver, le Néerlandais avait réclamé, sans les obtenir, les venues anticipées de Memphis Depay (OL) et d'Eric Garcia (Manchester City), deux éléments en fin de contrat en juin. Pour l'heure, Koeman n'a pas eu le feu vert pour le premier... Et pourrait voir l'arrivée actée du second remise en question.

En effet, s'il s'était entendu avec le président intérimaire Carles Tusquets sur les contours de son futur contrat en Catalogne, Eric Garcia (21 ans) ne sait plus trop où il va. Selon Mundo Deportivo, Joan Laporta a retiré la proposition financière qui lui a été faite pour revenir avec un nouveau contrat aux chiffres moins élevés. Des manœuvres qui pourraient finir de lasser le jeune Espagnol, lequel dispose d'autres offres et notamment d'une proposition de prolongation de Manchester City.