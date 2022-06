FC Barcelone – Mercato : Laporta prend les choses en main pour une star de Premier League

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone est sur plusieurs pistes pour renforcer son attaque. En dehors des dossiers Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé, le Barça espère faire venir cet été Raphinha (25 ans), l’ailier brésilien de Leeds United. Selon Sport, le président du club catalan, Joan Laporta, s'est chargé personnellement de ce dossier et a mis en place un plan financier pour signer Raphinha au FC Barcelone.

Le Barça prépare 40 M€

Le journal espagnol ajoute que Joan Laporta a demandé au Brésilien de garder confiance et que le Barça se prépare à entrer dans la dernière ligne droite du transfert, prévu depuis plusieurs mois. Leeds demande 50 M€ tandis que le FC Barcelone pourrait proposer un chèque de 40 M€ au club anglais.

Sport précise que Raphinha est d’ores et déjà d’accord avec les Blaugranas pour un contrat de cinq ans et que, côté Barça, ce seront les ventes et la réduction de la masse salariale qui permettront de réaliser cette opération. À suivre…

Joan Laporta a déclaré à Raphinha que le FC Barcelone essaierait de le signer après l'approbation des leviers économiques.

@joaquimpiera 🇧🇷3️⃣ — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

Pour résumer Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, aurait réfléchit un plan financier dans le but de pouvoir recruter Raphinha (25 ans), l’attaquant de Leeds cet été. Le Barça a prévu une enveloppe de 40 M€ pour s’offrir le Brésilien.

Adrien Deschepper

Rédacteur