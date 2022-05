FC Barcelone - Mercato : Laporta reçoit un soutien de poids pour Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Bien malin qui peut dire où jouera Robert Lewandowski la saison prochaine. Le buteur polonais a visiblement l'intention de relever un dernier challenge, si possible au FC Barcelone. Les Blaugrana en ont fait leur priorité estivale mais le Bayern Munich, à qui il est encore lié pour un an, n'a pas l'intention de le laisser partir sans avoir un remplaçant à la hauteur. Et on sait que les dirigeants bavarois ne sont pas du genre à transiger...

Dans ce bras de fer qui pourrait durer tout l'été, Joan Laporta peut compter sur le soutien du sélectionneur polonais, Czeslaw Michniewicz. Sur la chaîne TVP Sport, l'entraîneur de 52 ans a déclaré : "Lors d'une conversation, il m'a dit qu'il y avait une possibilité pour qu'il s'en aille du Bayern Munich. Pour le moment, il est dans un grand club mais ça me plairait qu'il aille au FC Barcelone, ce serait bien d'avoir un Polonais là-bas".

🗣️ Habla el seleccionador de Polonia



💬 "Ahora está en un gran club, pero me dijo que existía la posibilidad de que se fuera y me gustaría que jugara en el Barça"https://t.co/sepNKv8hdj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 17, 2022

Pour résumer L'avenir de Robert Lewandowski fait beaucoup parler en Allemagne, en Espagne mais surtout en Pologne, où le sélectionneur national s'est exprimé sur le sujet. Et il verrait d'un bon œil un départ de sa star au FC Barcelone.

Raphaël Nouet

Rédacteur