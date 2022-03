FC Barcelone - Mercato : Laporta retourne sa veste pour Dembélé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé semblait se diriger inexorablement vers un départ libre du FC Barcelone à l’issue de la saison. Mais l’ailier droit français, croyant fermement au projet de Xavi, pourrait revenir vers les dirigeants blaugrana pour reprendre l’épineux sujet de sa prolongation de contrat, selon les informations de l’émission espagnole, El Chiringuito TV.

De son côté, le président du Barça, Joan Laporta, attend que l’ancien joueur du Stade Rennais revienne sur sa décision et qu’il prolonge avec le club catalan. "Ousmane Dembélé connaît notre proposition et on a toujours voulu qu'il reste, on espère qu'à la fin de la saison il reviendra sur sa décision. Pour moi, c’est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste", a-t-il confié au micro de la Cadena SER. L'entrée en jeu fracassante d'Ousmane Dembélé, auteur d'un but et de deux passes décisives, lors de la victoire ce dimanche du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao (4-0) n'est sûrement pas étranger à ce retournement de situation.

🔵🔴 LAPORTA AL #MWC2022:



“Dembélé sap la nostra proposta i que sempre hem volgut que es quedi, esperem que a final de temporada s’ho repensi”



“Pedri està cridat a ser un dels millors del món si no el millor, però sap que ha de treballar molt” pic.twitter.com/WpfDIA6WvK — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 28, 2022