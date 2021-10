FC Barcelone - Mercato : Laporta rêve d'attirer un crack de Manchester City

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Si le FC Barcelone n'a aujourd'hui que peu de moyens pour recruter, cela n'empêche pas les équipes de Joan Laporta de travailler sur des recrutements. Y compris dès janvier 2022 (même si le vice-président du club Rafa Yuste a laissé entendre qu'il n'y aurait pas forcément de recrues!).

Plusieurs joueurs tardant à prolonger leurs contrats, le Barça est obligé de penser à leurs remplacements. C'est notamment le cas pour Ousmane Dembélé, libre en fin de saison et qui n'a toujours pas rempilé. Dans l'hypothèse où le Français refusait de prolonger et venait à dégager de la masse salariale, les Blaugranas ont déjà une idée à Manchester City.

Raheem Sterling, une priorité des Blaugranas ?

D'après Sport, le Barça envisagerait de s'attacher les services d'un autre joueur à la situation contractuelle instable : Raheem Sterling. S'il a encore un an et demi de contrat (2023), l'Anglais refuse pour le moment de prolonger avec les Citizens et il devrait être l'un des grands animateurs des prochains Mercato.

Le quotidien catalan avance déjà l'hypothèse d'un prêt avec option d'achat obligatoire dès janvier pour convaincre Manchester City de lâcher Sterling plus tôt... Et dammer le pion aux rivaux anglais (notamment Arsenal prêt à inclure William Saliba), eux prêts à rentrer dans la course à l'été 2022.