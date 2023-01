FC Barcelone - Mercato : Laporta s’est fixé l’objectif de prolonger un cadre après le mercato hivernal

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Busquets pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochains mois. Une situation qui inquiète de nombreux observateurs et fans du Barça qui craignent de perdre la légende du football espagnol. À 34 ans, le Champion du Monde 2010 a la cote notamment du côté de la MLS où il aurait plusieurs offres selon les dernières indiscrétions. Les dirigeants du Barça comptent bien proposer un nouveau contrat à Sergio Busquets et on devrait bientôt être fixé sur l’avenir du milieu de terrain.

Selon les informations de Sport, Le Barça négociera le renouvellement du contrat de Busquets après la période du mercato hivernal. « Les deux parties veulent avoir une conversation sincère et tranquille dans laquelle l'avenir d'un joueur qui a été fondamental pour le succès du Barça ces dernières années sera élucidé, ainsi ils essaieront de trouver la meilleure décision pour toutes les parties. », peut-on lire dans le quotidien sportif catalan. Si Sergio Busquets prolonge l’aventure à Barcelone, il devra baisser son salaire en raison des difficultés financières du club catalan. Cet élément pourrait être le principal sujet des discussions…