FC Barcelone - Mercato : Laporta s'est mis un fidèle lieutenant de Messi à dos !

FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'information est à prendre au conditionnel. Car on imagine tout de même assez mal un élément de la trempe de Jordi Alba laisser ses dirigeants négocier quoi que ce soit dans son dos.

C'est pourtant ce qui se murmure en Catalogne car, comme vous le savez également, l'Inter Milan a longtemps espéré recruter le latéral du Barça. Dans le dos du joueur et avec l'aval du président Laporta ? On devrait en savoir plus. Et même assez vite.

Quoi qu'il en soit, l'arrivée d'Hector Bellerin n'est pas non plus pour redonner le sourire à un joueur fidèle au Barça depuis dix belles annéess.