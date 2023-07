FC Barcelone - Mercato : Laporta toise le PSG avec Dembélé

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a accordé une interview à Sport, que le quotidien sportif a dévoilé en partie hier soir. Nous avons relayé les bonnes phrases, notamment celles concernant la prolongation d'Ousmane Dembélé. En fin de contrat dans un an, l'ailier de 26 ans tient à rester en Catalogne et les discussions entre les deux parties sont bien avancées. Mais Laporta a blagué sur le fait que les négociations étaient toujours longues et compliquées avec les agents. Ce n'était pas la seule blague du dirigeant catalan...

Questionné sur l'intérêt du PSG pour l'ancien Rennais, Joan Laporta a ironisé : "J'ai déjà entendu cette histoire il y a un an... et ça ne s'est pas produit. Dembélé veut rester au Barça et je ne pense pas qu'il pousse pour aller autre part". Il est vrai qu'en 2022, alors que l'international français était libre, le PSG n'avait déjà pas réussi à le recruter. Alors maintenant qu'il est sous contrat avec le Barça et qu'il a réalisé une grosse saison jusqu'à sa blessure fin janvier, il sera bien difficile de le déloger du Camp Nou !

