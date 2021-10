FC Barcelone – Mercato : Laporta veut accélérer la renaissance du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Répondant aux critiques d'un Josep Maria Bartomeu qu'il décrit comme « une personne désespérée », Joan Laporta est lui aussi sorti du silence dans Sport pour évoquer la situation du FC Barcelone et son avenir qu'il estime encore brillant.

Il espère être en mesure de faire des coups dès janvier !

Bien que son vice-président financier Eduard Romeu a laissé entendre qu'il fallait s'attendre à deux ans d'austérité sans aucun recrutement de stars, le nouveau président du Barça veut aller plus vite. « On travaille pour améliorer l'équipe à tout moment. Je ne sais pas si ce sera en janvier ou à la fin de la saison. Nous sommes attentifs aux mouvements qui se produisent sur le marché ».

S'il s'en remet aux Socios et qu'il espère avoir les coudées franches pour des investissements importants rapidement, Joan Laporta va aussi s'appuyer sur la Masia, comme annoncé précédemment : « Les joueurs du centre ont toujours joué et je continuerai cette politique. C'est essentiel pour la viabilité du club et la pérennité économique. Il y a des moments où plus ou moins de signatures sont nécessaires et maintenant nous avons besoin de joueurs pour constituer une équipe plus compétitive ».