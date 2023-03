FC Barcelone - Mercato : le Barça a abandonné une piste commune avec l'OM

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'été dernier, le milieu offensif de Las Palmas, Alberto Moleiro, était annoncé sur les tablettes du FC Barcelone puis sur celles de l'Olympique de Marseille cet hiver. Mais le club blaugrana ne serait plus intéressé par le jeune Espagnol, selon les dires du président de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

"Depuis l'été dernier, on n'a plus reparlé de Moleiro avec le Barça"

"Ce n’était pas un problème économique, l’été dernier il y avait un accord de principe et puis les choses n’ont pas pu se faire, a commenté le dirigeant sur les négociations menées l’été dernier. Tout a changé depuis : le Barça voulait faire en sorte que l’effectif soit compétitif cette saison mais le fair-play financier ne nous a pas permis de trouver une solution. Mais depuis l’été dernier, on n’a plus reparlé de Moleiro avec le Barça. Ils m’ont dit qu’ils allaient le suivre, mais rien. Je pense qu’ils ont d’autres priorités que Moleiro", a-t-il confié sur le plateau de l’émission Què t’hi jugues de la Cadena SER.

🟡⚽️📻 Miguel Ángel Ramírez, president de la @UDLP_Oficial, al #QTJ!



❌ "No hablo con el Barça sobre Alberto Moleiro desde verano"



✈️ "Hay conversaciones muy avanzadas con otros clubes"



▶️ Recupera l'entrevista! 👇https://t.co/a91mfZH77k — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) March 3, 2023

Pour résumer Le FC Barcelone aurait abandonné la piste menant au milieu offensif Las Palmas, Alberto Moleiro, courtisé par l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal.

Fabien Chorlet

Rédacteur