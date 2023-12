FC Barcelone – Mercato : le Barça a déjà ferré le remplaçant d’Araujo

Le Bayern Munich prêt à faire sauter la banque l’été prochain pour Ronald Araujo (24 ans) en dépensant entre 90 et 100 M€ pour l’Uruguayen, le FC Barcelone a – pour une fois – anticipé. Son « remplaçant » est même déjà tout trouvé.

Selon Sport, le Barça a décidé de faire jouer sa clause de rachat du côté du Bétis Séville pour le prometteur Chadi Riad, promesse de la Masia vendu pour 3 M€ et qui réintègrera l’effectif en 2024-25 contre 7 M€ et un important pourcentage à la revente (50% selon Fabrizio Romano).

International Espoirs marocain, le joueur de 20 ans est en train de faire son trou en Andalousie où il a disputé 15 matchs cette saison. L’officialisation de ce deal ne devrait plus tarder…

🚨🔵🔴 Barcelona want to trigger €7m buy back clause for Chadi Riad, as first called by @sport.



It formally can’t happen now but only at the end of the season once Real Betis will buy him — then Barça will activate buy back clause.



Betis also have 50% sell-on clause included. pic.twitter.com/bYPpLVYLhK