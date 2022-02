FC Barcelone – Mercato : le Barça a payé l'Atlético pour un transfert fantôme !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Mardi dernier, devant les largesses constatées et l'état désastreux des comptes, le FC Barcelone a ouvert une enquête sur la gestion du club durant l'administration Bartomeu. Objectif ? Etudier tous les mouvements d'argent et définir si oui ou non il y a eu des malversations sur le dos des Socios. Depuis, certains dossiers récupérés par Joan Laporta ont fuité et ils mettent en avant la légèreté des anciens patrons du club.

Le Barça a payé 15 M€ sur l'hypothèse de signer Gimenez

RAC1 est notamment revenu sur l'épisode Matthijs De Ligt (ex-Ajax Amsterdam), finalement parti à la Juventus de Turin, après que le Barça a refusé de payer les 20 M€ de commission réclamés par Mino Raiola. Si le FC Barcelone s'était écarté du dossier, c'était pour verser 15 M€ à l'Atlético de Madrid sans contrepartie apparente... Sauf qu'il était prévu que ce soit le défenseur uruguayen José Maria Gimenez (aujourd'hui âgé de 27 ans) qui signe à l'été 2020.

Selon la radio ibérique, le FC Barcelone a payé 120 M€ pour la levée de la clause libératoire d'Antoine Griezmann + 15 M€ de plus en première traite d'un transfert de Gimenez prévu un an plus tard. Un transfert qui ne s'est jamais fait car, les caisses étant vides suite à la crise du Covid, l'administration Bartomeu n'a jamais été en mesure de régler la suite du transfert du natif de Toledo. Guignolesque...