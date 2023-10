FC Barcelone - Mercato : le Barça a pris une décision radicale avec Lewandowski

Depuis plusieurs mois, l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, qui approche de la fin de sa carrière, commence à faire l'objet d'intérêt de clubs saoudiens et de franchises de MLS.

Mais le Polonais, arrivé à l'été 2022 au Barça après huit ans passés au Bayern Munich, ne devrait pas quitter le club catalan lors du prochain mercato hivernal puisque la direction barcelonaise ne compterait pas le vendre cet hiver, si l'on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur. L'ancien Bavarois, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le champion d'Espagne en titre, devrait donc terminer la saison sous le maillot blaugrana.

