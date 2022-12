FC Barcelone - Mercato : le Barça a raté l’une des stars de la Coupe du monde !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone a acheté Ferran Torres et s'est fait prêter Adama Traoré pour renforcer son attaque. Mais plutôt que de recruter ces deux joueurs, le club blaugrana aurait pu s'offrir l'une des stars de la Coupe du monde 2022.

Le Barça a manqué le coche pour Ziyech

En effet, selon les informations du journal catalan Sport, le Barça aurait pu recruter Hakim Ziyech, auteur d'un but et d'une passe décisive avec le Maroc depuis le début du Mondial qatari, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais les dirigeants barcelonais ont préféré miser sur Ferran Torres et Adama Traoré. En instance de départ du côté de Chelsea, le milieu offensif marocain devrait attirer bon nombre de convoitises sur le marché des transferts après la Coupe du monde qu'il est en train de réaliser.

