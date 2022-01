FC Barcelone - Mercato : le Barça a sacrifié une piste de folie pour Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Gros coup de l'hiver à la Juventus de Turin, Dusan Vlahovic (ex-Fiorentina, 22 ans) aurait pu signer au FC Barcelone en janvier. En effet, si l'on en croit le spécialiste Mercato espagnol Gerard Moreno, le buteur serbe, auteur d'une immense saison (20 buts en 24 matchs TTC pour l'instant), était bel et bien ok pour rejoindre la Catalogne cet hiver.

Vlahovic voulait venir, Xavi le voulait mais...

Sauf que pour faire Vlahovic, le Barça devait dégager des liquidités. Et beaucoup. 75 M€ pour être précis. La somme réclamée par la Viola à la Vieille dame pour lâcher l'attaquant. Jamais cet hiver, les Blaugranas – qui espéraient que le dossier Dembélé se décante plus vite – n'ont eu une telle somme à mettre sur le marché, pas plus qu'ils n'avaient de masse salariale à octroyer.

Par ailleurs, si certains décideurs du FC Barcelone (dont Xavi!) étaient très chauds, ce n'était pas le cas du président Joan Laporta. Focalisé sur Erling Haaland (Borussia Dortmund), un dossier qu'il porte personnellement en étant en contact régulier avec Mino Raiola, le boss du Barça n'a pas souhaité consacrer d'énergie et de moyens à cette piste.