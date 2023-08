FC Barcelone – Mercato : le Barça arrache un jeune talent au PSG !

Le FC Barcelone s'était fait piquer Arda Güler par le Real Madrid mais le jeune turc n'était pas la seule pépite ciblée par le club catalan. Ce mardi, le Barça annonce une arrivée. Elle concerne un joueur qui était ciblé par le PSG.

Il s'agit de celle d'un jeune milieu de terrain de 16 ans, Noah Darvich, qui évoluait en Allemagne sous les couleurs de Fribourg. Le joueur, international allemand U17 a inscrit 9 buts et en délivré 5 passes décisives la saison dernière avec les jeunes de Fribourg. Selon Fabrizio Romano, le Barça a déboursé 2,5 M€, auxquels pourraient s'ajouter 5 M€ de bonus. Contrat jusqu'en 2026.

Official: Barcelona announce, confirm the signing of 2006 born talent Noah Darvich from Freiburg 🔵🔴⭐️🇩🇪



€2.5m fixed fee, add ons up to €5m and contract until June 2026.



🔒 Release clause: €1B.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/iN2P0EgVgF