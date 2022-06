FC Barcelone – Mercato : le Barça aurait fait des avances à Mohamed Salah

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Conscient d'être un peu bloqué par le fair-play financier de Liga et ses contraintes, le FC Barcelone cherche toutes les alternatives possibles pour se renforcer malgré tout sur les prochaines périodes de transferts. La clé ? Miser sur des joueurs libres.

Un contrat proposé à Salah en janvier 2023 ?

Du côté du Barça, on a bien pris acte des difficultés de Liverpool à prolonger Mohamed Salah (29 ans), libre en juin 2023. Si l'on en croit The Mirror, les Blaugranas auraient même déjà pris langue avec l'Egyptien pour lui faire savoir que, s'il arrivait libre dans un an, il recevrait alors une offre de Catalogne.

S'il est difficile de savoir ce que pense Mohamed Salah de la possibilité de rejoindre le FC Barcelone dans un an, The Athletic assure que l'ancien joueur de Chelsea et de la Roma aurait plutôt dans l'idée de continuer en Premier League quel que soit le dénouement des négociations autour de son nouveau bail chez les Reds.

Alexandre Corboz

Rédacteur