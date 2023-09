FC Barcelone - Mercato : le Barça connait déjà le tarif pour garder Cancelo et Félix

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone a obtenu de Manchester City et de l’Atlético Madrid deux beaux cadeaux de fin de Mercato avec le prêt sans option d’achat (et sans prise en charge total du salaire) des deux Joao Cancelo et Félix, on sait désormais ce que le Barça devra débourser pour conserver les deux Portugais dans un an.

Le pack de Joao’s pour plus de 100 M€ ?

Joan Laporta devrait trouver de nouveaux et importants leviers pour Joao Félix, qui a prolongé jusqu’en juin 2029 avec une clause libératoire de 350 M€ avant de quitter les Colchoneros, et Joao Cancelo, qui appartient aux Citizens jusqu’en 2027. Si les deux hommes n’entraient plus dans les plans de leurs coachs respectifs (Simeone à Madrid et Guardiola à City), Mundo Deportivo nous apprend qu’il faudra débourser 80 M€ pour Félix et 25 M€ au moins pour Cancelo.

La principale chance des Culés sur ces deux dossiers c’est que Joao Felix comme Joao Cancelo se plaisent aujourd’hui beaucoup à Barcelone et souhaitent aller au-delà de leur prêt d’un an. De quoi offrir une petite marge de négociations en dessous des 105 M€ réclamés ?

📰 MUNDO DEPORTIVO



🤑 « 𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐗 𝐃𝐄𝐒 𝐉𝐎𝐀̃𝐎’𝐒 »



➡️ Le Barça calcul combien coûterait l’acquisition a ce jour a la fin de leur prêt.



➡️ 80M€ pour João Felix.



➡️ 25M€ pour João Cancelo.



➡️ L’accord pour la prolongation de Xavi est sur le point de tomber !



➡️… pic.twitter.com/ABDsXAH5QS — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) September 22, 2023

Podcast Men's Up Life