FC Barcelone - Mercato : le Barça dégaine une offre pour l'une de ses priorités estivales

En fin de contrat en juin prochain avec l'Ajax Amsterdam, Noussair Mazraoui, qui brille depuis le début de la saison, est l'une des priorités du FC Barcelone pour le prochain mercato estival.

Et le Barça serait passé à l'action pour finaliser son arrivée libre l'été prochain. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le club blaugrana aurait formulé une offre de contrat au latéral droit marocain avec un salaire à la clé de 5 millions d'euros nets annuels. Reste désormais à savoir si Noussair Mazraoui, qui est également courtisé par le Bayern Munich, acceptera ou non cette proposition.

Barcelona proposal to Noussair Mazraoui: €5m per season as salary, proposal now on the table waiting for the final answer. 🔴🇲🇦 #FCB



Mazraoui received an approach from FC Bayern. Oliver Kahn asked Mino Raiola about him - and Bayern will decide wheter bid for Mazraoui or not. pic.twitter.com/SN70qe6glJ