FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : les deux clubs sont fixés pour le prix d'Enzo Fernandez !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Déjà intéressé par Enzo Fernandez avant la Coupe du monde 2022, le FC Barcelone aurait un intérêt grandissant pour le milieu de terrain de Benfica, qui se révèle aux yeux du monde entier avec l'Argentine lors du Mondial.

Podcast Men's Up Life

La valeur marchande d'Enzo Fernandez a flambé

Mais pour s'offrir l'ancien joueur de River Plate, le Barça va devoir casser sa tirelire. En effet, selon les informations de Relevo, Enzo Fernandez serait désormais évalué à 100 millions d'euros. Mais quand on connaît les difficultés économiques du moment du club blaugrana, on imagine mal l'Argentin porter les couleurs catalanes dans les prochains mois. Le Real Madrid, qui aurait fait d'Enzo Fernandez le plan B du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, a plus les moyens de recruter l'ancienne pépite des pépite des Millonarios.

Nombres propios: Bellingham y Enzo Fernández.



Ambos protagonizarán dos de los traspasos más importantes en el próximo 2023, con cifras que rondarán o superarán los 100 millones.



📌 Cuatro clubes muy atentos a su futuro.@hugocerezo 🤝 @JorgeCPiconhttps://t.co/EGEAPzacUy — Relevo (@relevo) December 14, 2022

Pour résumer Cible du FC Barcelone et du Real Madrid, le milieu de terrain de Benfica, Enzo Fernandez, qui se révèle aux yeux du monde entier avec l'Argentine lors du Mondial, serait désormais évalué à 100 millions d'euros.

Fabien Chorlet

Rédacteur