FC Barcelone – Mercato : le Barça favori pour Koundé, Chelsea a abandonné

Avec les dossiers Lewandowski, Umtiti ou encore Raphinha, le mercato du FC Barcelone est enfin lancé. Le club catalan cherchera également à se renforcer défensivement cet été et ciblerait Jules Koundé (23 ans), le défenseur central du FC Séville et de l’équipe de France. Mais Chelsea est également positionné sur l’ancien bordelais depuis un an et avait trouvé un accord avec lui. Mais la tendance aurait évolué.

Selon Sport, les dirigeants du FC Barcelone travaillent bien sur le transfert de Jules Koundé, qui serait en train de s’éloigner des Blues. En effet, Thomas Tuchel préférerait recruter Matthijs de Ligt plutôt que le Français. De plus, le défenseur serait même prêt à rejeter des grosses offres pour le Barça se serait attiré par le projet du club catalan. Le FC Séville demande un montant de 65 millions d'euros pour vendre son défenseur central. À voir si le FC Barcelone s’alignera sur un tel montant.

Jules Koundé se rapproche du FC Barcelone. Le club a déjà contacté Séville & le joueur pour étudier les meilleures conditions pour déposer une offre officielle.

@ferrancorreas 🇫🇷 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 25, 2022

Pour résumer Dans le viseur du FC Barcelone et de Chelsea, Jules Koundé (23 ans) se rapprocherait du Barça en vue d’un transfert cet été. Le FC Séville demande 65 millions d'euros pour lâcher son défenseur central. À voir si le FC Barcelone s’alignera sur un tel montant.

Adrien Deschepper

Rédacteur